Зинченко впервые с декабря 2020 года не попал в заявку «Ман Сити» на матч АПЛ

На стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне стартовал матч 36-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити». Идёт 2-я минута матча, счёт не открыт — 0:0.
Футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко не попал в заявку на этот матч. Это случилось впервые с 15 декабря 2020 года, когда 24-летний украинец из-за травмы не попал в состав «горожан» на матч 14-го тура АПЛ с «Вест Бромвич Альбион» (1:1).
Фотографию можно увидеть на странице «Ман Сити» в "Твиттере".
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Зинченко провёл 18 матчей. Во время первого чемпионства Александр сыграл восемь матчей, в сезоне-2018/2019 он провёл уже 14 встреч.
Украинский футболист перешёл в «Манчестер Сити» 4 июля 2016-го за € 2 млн из «Уфы». В настоящее время портал Transfermarkt оценивает 24-летнего украинца в € 20 млн. С октября 2015 года он вызывается в сборную Украины, за которую на данный момент провёл 38 матчей и забил пять голов.
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