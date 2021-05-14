Аргентинская модель на конкурсе «Мисс Вселенная» предстала в образе Марадоны. Фото
Модель Алина Аксельрад, представляющая Аргентину на конкурсе «Мисс Вселенная», во время одного из костюмированных выходов предстала в образе своего соотечественника Диего Марадоны.
Девушка вышла на сцену с мячом, одета она была в обшитый кристаллами костюм, стилизованный под форму сборной Аргентины. Продемонстрировав ведение мяча по сцене, Алина Аксельрад распахнула рубашку, под которой была надета майка с портретным изображением Диего Марадоны. Таким образом 22-летняя модель решила отдать дань уважения выдающейся личности в истории Аргентины и мирового футбола.
Напомним, Диего Марадона ушёл из жизни 25 ноября 2020 года. Официальная причина смерти — остановка сердца. На момент кончины аргентинскому экс-футболисту было 60 лет.
В Аргентине показали последнее видео Марадоны
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