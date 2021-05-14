«Ньюкасл» открыл счёт в матче с «Ман Сити», тотально уступая во владении мячом. Видео
На стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне проходит матч 36-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити». Идёт 32-я минута матча, счёт 1:0 в пользу хозяев.
На 25-й минуте, несмотря на тотальное преимущество гостей во владении мячом (80% на 20%), именно «сороки» забили гол — подачу капитана «Ньюкасла» Джонджо Шелви с углового замкнул защитник Эмиль Крафт, головой из пределов вратарской вколотив мяч под перекладину.
«Манчестер Сити» в 35 матчах набрал 80 очков и досрочно стал победителем английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Сороки» (39) — на 16-м месте.
В матче первого круга, состоявшемся 26 декабря 2020 года, «горожане» обыграли «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 2:0.
Вратарь «Ман Сити» впервые за 3645 дней появится на поле в матче АПЛ
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