Защитник «Барселоны» Роберто рассказал о трудных временах в карьере

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто поделился с подписчиками своими переживаниями.



«Когда что-то идёт не так, нужно встать и сделать всё возможное, чтобы это исправить. Я переживаю трудные времена, как физически, так и морально, но я убеждён, что лучшие моменты придут. Необходимо работать с позитивом, как я всегда делал, поскольку я хочу вернуться, чтобы наслаждаться тем, что мне нравится больше всего, и, прежде всего, быть в форме на 100%! Спасибо всем за сообщения поддержки!» — написал Роберто в своём «инстаграме».



В сезоне-2020/2021 Роберто провел 20 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забив один мяч и отдав две голевые передачи. В последнем матче с «Леванте» футболист получил мышечную травму бедра правой ноги.