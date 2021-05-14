Защитник «Барселоны» Роберто рассказал о трудных временах в карьере
Защитник «Барселоны» Серхи Роберто поделился с подписчиками своими переживаниями.
«Когда что-то идёт не так, нужно встать и сделать всё возможное, чтобы это исправить. Я переживаю трудные времена, как физически, так и морально, но я убеждён, что лучшие моменты придут. Необходимо работать с позитивом, как я всегда делал, поскольку я хочу вернуться, чтобы наслаждаться тем, что мне нравится больше всего, и, прежде всего, быть в форме на 100%! Спасибо всем за сообщения поддержки!» — написал Роберто в своём «инстаграме».
В сезоне-2020/2021 Роберто провел 20 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забив один мяч и отдав две голевые передачи. В последнем матче с «Леванте» футболист получил мышечную травму бедра правой ноги.
Рекомендуем вам
- 14 мая 2021
-
23:28
-
23:26
-
23:22
-
23:16
-
23:00
-
22:58
-
22:45
-
22:41
-
22:27
-
22:17
-
22:08
-
22:06
-
21:52
-
21:51
-
21:30
-
21:28
-
21:25
-
21:11
-
21:08
-
20:57
-
20:54
-
20:49
-
20:37
-
20:33
-
20:31
-
20:31
-
20:12
-
20:00
-
19:59
-
19:59
-
19:42
-
19:33
-
19:18
-
19:01
-
18:54
Партнерский контент
Рекомендуем вам