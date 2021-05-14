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Защитник «Барселоны» Роберто рассказал о трудных временах в карьере

Защитник «Барселоны» Роберто рассказал о трудных временах в карьере
Футбол / Испания 0

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто поделился с подписчиками своими переживаниями.

«Когда что-то идёт не так, нужно встать и сделать всё возможное, чтобы это исправить. Я переживаю трудные времена, как физически, так и морально, но я убеждён, что лучшие моменты придут. Необходимо работать с позитивом, как я всегда делал, поскольку я хочу вернуться, чтобы наслаждаться тем, что мне нравится больше всего, и, прежде всего, быть в форме на 100%! Спасибо всем за сообщения поддержки!» — написал Роберто в своём «инстаграме».

В сезоне-2020/2021 Роберто провел 20 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забив один мяч и отдав две голевые передачи. В последнем матче с «Леванте» футболист получил мышечную травму бедра правой ноги.

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