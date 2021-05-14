Сэм Эллардайс: расскажу о своём будущем в конце сезона

Главный тренер «Вест Бромвич Альбион» Сэм Эллардайс рассказал, что окончательное решение о своём будущем он примет на следующей неделе.



«Я уже очень давно не испытывал ничего подобного — с 70-х или 80-х годов. Я получаю большое удовольствие от футбола, но я должен принять то, что есть.



Окончательное решение будет принято перед матчем с „Лидс Юнайтед“ (матч 38-го тура АПЛ сезона-2020/2021 — Прим. „Чемпионата“). Решение еще не принято. Проблема в том, что я никак не могу взять в толк, что за работу я не сумел выполнить, чтобы команда осталась в АПЛ. Я не ожидал этого, когда согласился возглавить „дроздов“.



Задумывался ли я о том, каким будет следующий сезон Чемпионшипа? Нет, Нет, нет, я не люблю говорить об этом и пока не могу. Я не могу принять быстрое решение, но оно будет принято до конца сезона, так что перестаньте меня спрашивать об этом.



В воскресенье у нас будет матч с „Ливерпулем“, и я поставил перед командой маленькую цель — финишировать выше „Фулхэма“. Я не хочу больше проигрывать. Я был бы счастлив во всех трёх оставшихся матчах, потому что не хочу, чтобы горесть от поражения повторялось снова и снова», — приводит слова Эллардайса Sky Sports.



«Вест Бромвич» — восьмой клуб Эллардайса в Премьер-лиге. Ранее он возглавлял «Болтон», «Ньюкасл Юнайтед», «Блэкберн Роверс», «Вест Хэм Юнайтед», «Сандерленд», «Кристал Пэлас» и «Эвертон».



«Дрозды» в 35 матчах набрали 26 очков и занимают предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице АПЛ сезона-2020/2021. «Фулхэм» опережает подопечных Сэма Эллардайса на одно очко.

Сэм Эллардайс впервые в тренерской карьере вылетел из АПЛ