Мхитарян не останется в «Роме» из-за прихода Моуринью. Он попросил агента найти новый клуб

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян попросил своего агента Мино Райолу искать ему новый клуб.



Как сообщается издание Il Tempo, Мхитарян решил не продлевать контракт с клубом, который заканчивается летом, из-за прихода на пост главного тренера Жозе Моуринью. Тренер и футболист работали вместе в «Манчестер Юнайтед», но между ними произошёл конфликт, и Мхитарян в январе 2018 года перешёл в «Арсенал».



«Моуриньо – самый сложный тренер в моей карьере. У нас были разногласия, однажды он меня толкнул после игры и сказал, что мне нужно больше тренироваться. Всё началось с этого. Я подумал, что я даю всё «МЮ», помогаю, забиваю, а кто-то все равно недоволен», — рассказывал Мхитарян в марте 2020 года.



Мино Райола, агент футболиста, уже предложил его услуги «Милану».



Руководство «Ромы» не хочет расставаться с игроком, спортивный директор Тьягу Пинту ищет способы удержать одного из ключевых футболистов команды.



В сезоне-2020/2021 Мхитарян провёл 44 игры во всех турнирах, забив 13 мячей и отдав 13 голевых передач.

Мхитарян: в «МЮ» мне было очень сложно, но я многому научился. Не жалею, что выступал там