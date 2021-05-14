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«Чувствую себя как лапша». Стогниенко — о выписке из больницы после коронавируса

«Чувствую себя как лапша». Стогниенко — о выписке из больницы после коронавируса
Футбол 0

Журналист и комментатор Владимир Стогниенко, который на прошлой неделе был госпитализирован с коронавирусной инфекцией, прокомментировал своё выздоровление и выписку из больницы.

«Выписали. Врачам в Коммунарке спасибо — дело своё крепко знают. Отпустило. Чувствую себя… как лапша. Недели две ещё минимум надо, чтобы окрепнуть», — написал Стогниенко в «Твиттере».

Напомним, во время болезни Владимир Стогниенко сообщал, что у него несколько дней подряд держалась высокая температура.

Стогниенко комментирует матчи с начала 2000-х. Известен по работе на телеканалах «НТВ-Плюс», «7ТВ», «Спорт» (впоследствии — «Россия-2»), «Матч ТВ» и Eurosport. В настоящее время занимает должность шеф-редактора платформы «Okko Спорт».

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