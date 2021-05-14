«Чувствую себя как лапша». Стогниенко — о выписке из больницы после коронавируса
Журналист и комментатор Владимир Стогниенко, который на прошлой неделе был госпитализирован с коронавирусной инфекцией, прокомментировал своё выздоровление и выписку из больницы.
«Выписали. Врачам в Коммунарке спасибо — дело своё крепко знают. Отпустило. Чувствую себя… как лапша. Недели две ещё минимум надо, чтобы окрепнуть», — написал Стогниенко в «Твиттере».
Напомним, во время болезни Владимир Стогниенко сообщал, что у него несколько дней подряд держалась высокая температура.
Стогниенко комментирует матчи с начала 2000-х. Известен по работе на телеканалах «НТВ-Плюс», «7ТВ», «Спорт» (впоследствии — «Россия-2»), «Матч ТВ» и Eurosport. В настоящее время занимает должность шеф-редактора платформы «Okko Спорт».
«Температура ниже 38 не падает 4-й день». Владимир Стогниенко заразился коронавирусом
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