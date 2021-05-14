Хет-трик Феррана Торреса помог «Манчестер Сити» обыграть «Ньюкасл»

На стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне, что на севере Англии, состоялся матч 36-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити». Встреча завершилась победой «горожан» со счётом 4:3.



Счёт был открыт на 25-й минуте — подачу капитана «Ньюкасла» Джонджо Шелви с углового замкнул защитник Эмиль Крафт, головой из пределов вратарской вколотив мяч под перекладину.

Видео гола Эмиля Крафта

«Ман Сити» сравнял счёт на 39-й минуте — защитник Жоау Канселу первым отреагировал на отскок к линии штрафной «сорок» и мощно пробил в дальний угол — мяч после рикошета оказался в сетке.

Видео гола Жоау Канселу

А ещё через три минуты «горожане» уже вышли вперёд — навес Илкая Гюндогана со штрафного пошёл в центр штрафной, где вингер Ферран Торрес, стоя спиной к воротам, выпрыгнул и пяткой перевёл мяч в ворота.

Потрясающий гол Феррана Торреса в матче с «Ньюкаслом»

На третьей добавленной к первому тайму минуте нападающего хозяев Жоэлинтона сбили в чужой штрафной. VAR и главный арбитр матча около трёх минут принимали решение, но в итоге назначили пенальти. Одиннадцатиметровый пошёл исполнять сам пострадавший и в итоге сумел сравнять счёт. Вратарь угадал направление полета мяча, но удар был слишком сильным.

Видео пенальти в исполнении Жоэлинтона

На 62-й минуте судья назначил второй пенальти в ворота «Манчестер Сити». Удар Джозефа Уиллока парировал Скотт Карсон, но первым на отскоке оказался Уиллок и со второй попытки переправил мяч в сетку.

Видео гола Джозефа Уиллока

Но уже через две минуты равновесие на табло вновь было восстановлено — Ферран Торрес среагировал на прострел с фланга и легко переправил мяч в сетку из пределов вратарской.

Видео второго гола Феррана Торреса в матче

На 66-й минуте удар Жоау Канселу со средней дистанции попал в штангу, но первым на отскоке был Ферран Торрес, который расстрелял ворота с близкого расстояния.

Третий гол Феррана Торреса в ворота «Ньюкасла». Видео

«Манчестер Сити» в 36 матчах набрал 83 очка. Подопечные Хосепа Гвардиолы ещё во вторник, 11 мая, досрочно стали победителями английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Сороки» (39) — на 16-м месте.