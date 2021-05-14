Хет-трик Феррана Торреса помог «Манчестер Сити» обыграть «Ньюкасл»

На стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне, что на севере Англии, состоялся матч 36-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити». Встреча завершилась победой «горожан» со счётом 4:3.
Счёт был открыт на 25-й минуте — подачу капитана «Ньюкасла» Джонджо Шелви с углового замкнул защитник Эмиль Крафт, головой из пределов вратарской вколотив мяч под перекладину.
«Ман Сити» сравнял счёт на 39-й минуте — защитник Жоау Канселу первым отреагировал на отскок к линии штрафной «сорок» и мощно пробил в дальний угол — мяч после рикошета оказался в сетке.
А ещё через три минуты «горожане» уже вышли вперёд — навес Илкая Гюндогана со штрафного пошёл в центр штрафной, где вингер Ферран Торрес, стоя спиной к воротам, выпрыгнул и пяткой перевёл мяч в ворота.
Потрясающий гол Феррана Торреса в матче с «Ньюкаслом»
На третьей добавленной к первому тайму минуте нападающего хозяев Жоэлинтона сбили в чужой штрафной. VAR и главный арбитр матча около трёх минут принимали решение, но в итоге назначили пенальти. Одиннадцатиметровый пошёл исполнять сам пострадавший и в итоге сумел сравнять счёт. Вратарь угадал направление полета мяча, но удар был слишком сильным.
Видео пенальти в исполнении Жоэлинтона
На 62-й минуте судья назначил второй пенальти в ворота «Манчестер Сити». Удар Джозефа Уиллока парировал Скотт Карсон, но первым на отскоке оказался Уиллок и со второй попытки переправил мяч в сетку.
Но уже через две минуты равновесие на табло вновь было восстановлено — Ферран Торрес среагировал на прострел с фланга и легко переправил мяч в сетку из пределов вратарской.
Видео второго гола Феррана Торреса в матче
На 66-й минуте удар Жоау Канселу со средней дистанции попал в штангу, но первым на отскоке был Ферран Торрес, который расстрелял ворота с близкого расстояния.
Третий гол Феррана Торреса в ворота «Ньюкасла». Видео
«Манчестер Сити» в 36 матчах набрал 83 очка. Подопечные Хосепа Гвардиолы ещё во вторник, 11 мая, досрочно стали победителями английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Сороки» (39) — на 16-м месте.
- 15 мая 2021
-
00:59
-
00:56
-
00:50
-
00:46
-
00:43
-
00:38
-
00:30
-
00:21
-
00:20
-
00:09
- 14 мая 2021
-
23:58
-
23:58
-
23:44
-
23:32
-
23:28
-
23:26
-
23:22
-
23:16
-
23:00
-
22:58
-
22:45
-
22:41
-
22:27
-
22:17
-
22:16
-
22:08
-
22:06
-
21:52
-
21:51
-
21:30
-
21:28
-
21:25
-
21:11
-
21:08
-
20:57