Президент Ла Лиги: сыграть «класико» в США будет сложно. Но надеемся провести одну игру

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал об идее проведения матчей в США.
«Провести «эль класико» в США будет сложно. Это игра между самыми главными клубами мира. Но существует хорошая вероятность проведения там других официальных игр. Мы надеемся, что в недалёком будущем мы сможем увидеть, как «Барселона», «Реал» или «Атлетико» проведут там одну игру.
После подписания соглашения с ESPN, наши болельщики в США заслуживают того, чтобы там была проведена игра на высшем уровне.
Наша идея – не превзойти английскую Премьер-лигу, а просто расти. Нам не нужно создавать новые турниры, чтобы увеличивать экономические показатели», — приводит слова Тебаса ESPN.
Отметим, что ESPN купили права на показ матчей испанской Примеры до сезона-2028/2029, трансляции стартуют в августе.
- 15 мая 2021
-
00:59
-
00:56
-
00:50
-
00:46
-
00:43
-
00:38
-
00:30
-
00:21
-
00:20
-
00:09
- 14 мая 2021
-
23:58
-
23:58
-
23:44
-
23:32
-
23:28
-
23:26
-
23:22
-
23:16
-
23:00
-
22:58
-
22:45
-
22:41
-
22:27
-
22:17
-
22:16
-
22:08
-
22:06
-
21:52
-
21:51
-
21:30
-
21:28
-
21:25
-
21:11
-
21:08
-
20:57