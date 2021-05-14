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Президент Ла Лиги: сыграть «класико» в США будет сложно. Но надеемся провести одну игру

Президент Ла Лиги: сыграть «класико» в США будет сложно. Но надеемся провести одну игру
Футбол / Испания 0

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал об идее проведения матчей в США.

«Провести «эль класико» в США будет сложно. Это игра между самыми главными клубами мира. Но существует хорошая вероятность проведения там других официальных игр. Мы надеемся, что в недалёком будущем мы сможем увидеть, как «Барселона», «Реал» или «Атлетико» проведут там одну игру.

После подписания соглашения с ESPN, наши болельщики в США заслуживают того, чтобы там была проведена игра на высшем уровне.

Наша идея – не превзойти английскую Премьер-лигу, а просто расти. Нам не нужно создавать новые турниры, чтобы увеличивать экономические показатели», — приводит слова Тебаса ESPN.

Отметим, что ESPN купили права на показ матчей испанской Примеры до сезона-2028/2029, трансляции стартуют в августе.

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