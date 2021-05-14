Калиниченко: никто не помешает «Зениту» стать чемпионом в четвёртый раз подряд

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко поделился своим мнением о шансах «Спартака» на чемпионство в следующем сезоне.



«Не вижу, кто помешает стать чемпионом «Зениту». У них выстроена система. Опять же, чемпионат в стагнации, суетливые трансферы у клубов, которые должны претендовать. «Зенит» имеет два состава, могут докупать себе людей. Как с фейр-плей? Всё хорошо? Понимаю, что продажа Паредеса, ещё кого-то. Но могут в любой момент купить любого – иностранца, русского.



Не знаю, почему у нас нет борьбы как в Европе. Может кто-то «Зениту» помешать в четвёртый год? Нет, не может. Почему? Потому что.



У «Спартака» новый тренер, что может стать минусом. Тедеско знал возможности команды, нужны 3-4 качественных трансфера, и тогда могли бы попробовать подняться до уровня «Зенита». Что происходит с Промесом? Не знаю – переадаптация, дегенерация. Он плохо выглядит», — рассказал Калиниченко на YouTube-канале «Коммент.Шоу».