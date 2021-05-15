Гвардиола прокомментировал победу «Манчестер Сити» в матче-триллере с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу «горожан» в матче 36-го тура АПЛ с «Ньюкасл Юнайтед» (4:3).



«Ферран Торрес забил невероятное количество голов в его первом сезоне в АПЛ. Он очень молод, но уже имеет инстинкт убийцы при игре в чужой штрафной. Ферран — игрок, воспитанный как вингер, но, может быть, мы должны рассмотреть его на позиции нападающего. Он хороший игрок.



Мы сегодня играли с командой, у которой 10 игроков находили в собственной штрафной. „Ньюкасл“ очень глубоко обороняется. Но их игроки такие быстрые — они прекрасно убегают в контратаки. „Сороки“ — крепкий, невероятно крепкий противник. Даже при этом мы хорошо атаковали в позиционной игре, но пропустили три гола. Нам нужно улучшить игру в обороне.



Мы невероятно счастливы, что Скотт Карсон дебютировал за нас в матчах АПЛ. Он очень важный игрок для нас, настоящий лидер. Сегодня был исключительный день, чтобы позволить ему сыграть.



За четыре года мы чень многого добились. Когда люди говорят, что вы не выигрываете Лигу чемпионов и поэтому вы — команда-неудачница, или ваши игроки — неудачники, или я — неудачник, то футбол расставляет всё на свои места. Главное, чтоб мы выиграли английскую Премьер-лигу в этом сезоне», — приводит слова испанского специалиста BBC.

Видео потрясающего гола Феррана Торреса в матче с «Ньюкаслом»

«Манчестер Сити» в 36 матчах набрал 83 очка. Подопечные Хосепа Гвардиолы ещё во вторник, 11 мая, досрочно стал победителем английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Сороки» (39) — на 16-м месте.