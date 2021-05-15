Генеральный секретарь РФС: Россия — флагман мирового футбола на данный момент

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС), президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Александр Алаев на пресс-конференции Федерации футбола Московской области заявил, что российский футбол является мировым флагманом.



«Российский футбол является мировым флагманом на данный момент. Мы думали над тем, кто ещё проводит все соревнования, кто может составить нам конкуренцию.



Если посмотреть глобально, Российский футбольный союз в это тяжёлое время проводит тренировочные занятия, детские и женские турниры, соревнования по мини-футболу и пляжному футболу. На нас смотрят с завистью, потому что во многих странах запрещены турниры и даже тренировки», — приводит слова Алаева «Р-Спорт».

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