«Нам будет отведена роль аутсайдера». Тренер «Монако» — о финале Кубка Франции с «ПСЖ»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач высказался в преддверии финального матча Кубка Франции с «Пари Сен-Жермен».
«Я очень рад тому, что нам предстоит выступить в Париже, и что у нас будет возможность сыграть против отличного соперника. Мы здесь, чтобы добиваться побед. В начале сезона нам хотелось снова добиваться успеха и вернуть «Монако» на самую вершину. Мы уже вышли в еврокубки на следующий сезон. Теперь у нас есть хорошая возможность завоевать трофей. Я вижу, что мои футболисты хотят забраться как можно выше и продолжать развиваться и расти. Я не хочу мешать им мечтать. Они это делают, и надо продолжать работать.
Мне нравится кубок (смеётся). Мне нравятся матчи на вылет и возможность пробиваться в следующую стадию после победы. Мне не чужд дух соперничества, и я всегда хочу побеждать. Серия продолжается. У меня впереди еще два или три года здесь, так что я надеюсь, что она прервется как можно позже.
Я бы сказал, что нас ждет матч с очень сильным соперником на отличном стадионе. Я счастлив вернуться на один из стадионов, на котором мне довелось играть, будучи футболистом. «Пари Сен-Жермен» — отличная команда с высококлассными игроками. Им повезло с тем, что в их составе есть много футболистов, которые привыкли играть в финалах и выигрывать трофеи.
Нам будет отведена роль аутсайдера, но у нас есть возможность одержать победу в этом матче, как это уже случилось со мной, когда я тренировал «Айнтрахт». Мы уважаем своего соперника. Я думаю, что они нас тоже уважают. «Пари Сен-Жермен» и «Монако» — это две сильные команды чемпионата Франции. Посмотрим, каков будет исход», — приводит слова Ковача официальный сайт «Монако».
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