Руководство «Фенербахче» хочет пригласить Йоахима Лёва на пост главного тренера

Руководство «Фенербахче» работает над тем, чтобы пригласить Йоахима Лёва на пост главного тренера клуба, сообщает lequipe.fr.
Напомним, в марте руководство «Фенербахче» отправило в отставку наставника команды Эрола Булута. Временно исполняющим обязанности главного тренера турецкого клуба назначен Эмре Березоглу.
Лёв возглавляет сборную Германии с 2006 года. Под его руководством национальная команда выступила на шести крупных турнирах и сумела в 2014 году стать чемпионом мира. Также немецкая сборная становилась серебряным и дважды бронзовым призёром чемпионата Европы и бронзовым призёром мундиаля. В 2017 году команда выиграла Кубок конфедераций.
«Фенербахче» (79) перед последним туром чемпионата Турции занимает третье место, отставая на два очка от двух других стамбульских команд — «Бешикташа» и «Галатасарая». Всего в чемпионате будет сыграно 42 тура, но команды проведут по 40 матчей. Связано это с нечётным количеством команд в сезоне-2020/2021 чемпионата, так как в прошлом розыгрыше ни одна из команд не покинула высший дивизион.
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