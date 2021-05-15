Для «Барселоны» в приоритете покупка Холанда, а не продление контракта с Месси

«Барселона» сделает всё возможное, чтобы подписать контракт с форвардом дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом этим летом, сообщает The Sun.
По данным источника, сейчас покупка норвежца является приоритетной задачей каталонского клуба. Ради этого они готовы пожертвовать работой над продлением контракт с нападающим Лионелем Месси, чье соглашение истекает по окончании ткущего сезона.
Ранее сообщалось, что Месси может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен». В текущем сезоне аргентинец принял участие в 46 встречах за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился 37 забитыми мячами и 12 результативными передачами.
Эрлинг Холанд перешёл в дортмундскую «Боруссию» в январе 2020 года за € 20 млн с дополнительными бонусами. В сезоне-2020/2021 норвежец провёл 39 матчей во всех турнирах, забив 39 мячей и отдав 11 голевых передач.
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