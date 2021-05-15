«Марсель» может подписать защитника сборной Бразилии

Защитник «Фламенго» Жерсон может продолжить карьеру во Франции. Об этом сообщает Goal.
По информации источника, «Марсель» сделал предложение по 23-летнему игроку сборной Бразилии. Французский клуб готов заплатить € 23 млн, не считая бонусов. В переходе игрока заинтересован главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли.
В нынешнем сезоне Жерсон сыграл в семи матчах во всех турнирах, забил один гол и сделал две голевые передачи. Ранее футболист выступал за итальянские «Фиорентину» и «Рому», а также за бразильский «Флуминенсе». Портал transfermarkt оценивает игрока в € 14 млн.
В чемпионате Франции «Марсель» после 36 туров с 56 очками занимает пятое место, находясь в зоне еврокубков. Ранее стало известно, что французский клуб заинтересован в приобретении ивуарийского полузащитника «Сассуоло» Жереми Бога.
- 15 мая 2021
-
05:19
-
04:57
-
04:15
-
03:54
-
03:34
-
02:31
-
02:12
-
01:28
-
00:59
-
00:56
-
00:50
-
00:46
-
00:43
-
00:38
-
00:30
-
00:21
-
00:20
-
00:09
- 14 мая 2021
-
23:58
-
23:58
-
23:44
-
23:32
-
23:28
-
23:26
-
23:22
-
23:16
-
23:00
-
22:58
-
22:45
-
22:41
-
22:27
-
22:17
-
22:16
-
22:08
-
22:06