«Марсель» может подписать защитника сборной Бразилии

Защитник «Фламенго» Жерсон может продолжить карьеру во Франции. Об этом сообщает Goal.

По информации источника, «Марсель» сделал предложение по 23-летнему игроку сборной Бразилии. Французский клуб готов заплатить € 23 млн, не считая бонусов. В переходе игрока заинтересован главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли.

В нынешнем сезоне Жерсон сыграл в семи матчах во всех турнирах, забил один гол и сделал две голевые передачи. Ранее футболист выступал за итальянские «Фиорентину» и «Рому», а также за бразильский «Флуминенсе». Портал transfermarkt оценивает игрока в € 14 млн.

В чемпионате Франции «Марсель» после 36 туров с 56 очками занимает пятое место, находясь в зоне еврокубков. Ранее стало известно, что французский клуб заинтересован в приобретении ивуарийского полузащитника «Сассуоло» Жереми Бога.