«Манчестер Сити» установил рекорд Англии по количеству выездных матчей без поражений

«Манчестер Сити» не проигрывает в последних 23 выездных матчах во всех соревнованиях. Как сообщает OptaJoe, это самая продолжительная беспроигрышная гостевая серия серди всех команд Англии четырёх дивизионов.

Ранее по этому показателю лучшим клубом был «Ноттс Каунти» в 2012 году, имея 22-матчевую беспроигрышную гостевую серию.

Ранее стало известно о другом достижении «горожан» после победы над «Ньюкаслом» (4:3) в 36-м туре АПЛ. Подопечные испанского специалиста Хосепа Гвардиолы одержали двенадцатую победу подряд в гостевых матчах АПЛ и установили новый рекорд турнира.

«Манчестер Сити» в 36 матчах набрал 83 очка и ещё во вторник, 11 мая, досрочно стал победителем английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.