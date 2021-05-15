Победа «Манчестер Сити», конфликт Чимаева с братом Хабиба. Главное к утру

«Манчестер Сити» победил «Ньюкасл» в чемпионате Англии, продолжив рекордную серию, а чеченский боец UFC Хамзат Чимаев и брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар устроили конфликт в соцсети – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. «Манчестер Сити» обновил очередной рекорд АПЛ.
2. Чимаев — брату Хабиба: с тобой мы ещё увидимся, парнишка.
3. Кузнецов выиграл ЧЕ в прыжках в воду с трёхметрового трамплина, у Шлейхера — серебро.
4. Нападающий «Зенита» Малком вызван в олимпийскую сборную Бразилии.
5. УНИКС вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ, выиграв серию у «Зелёна-Гуры».
6. «Торонто» проиграл «Виннипегу», несмотря на гол и ассист Михеева.
7. Три европейских топ-клуба проявляют интерес к Руслану Малиновскому.
8. РФС провёл заседание по лицензированию. 11 клубов РПЛ получили лицензию УЕФА.
9. Беляева и Тимошинина завоевали золото ЧЕ в синхронных прыжках в воду с вышки.
10. Наставник «Баварии» Флик согласился возглавить «Шахтёр», но потом выбрал сборную Германии.
11. UFC впервые за 8 лет увеличит бонусы бойцам за выступления.
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