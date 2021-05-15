Победа «Манчестер Сити», конфликт Чимаева с братом Хабиба. Главное к утру

«Манчестер Сити» победил «Ньюкасл» в чемпионате Англии, продолжив рекордную серию, а чеченский боец UFC Хамзат Чимаев и брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар устроили конфликт в соцсети – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. «Манчестер Сити» обновил очередной рекорд АПЛ.

2. Чимаев — брату Хабиба: с тобой мы ещё увидимся, парнишка.

3. Кузнецов выиграл ЧЕ в прыжках в воду с трёхметрового трамплина, у Шлейхера — серебро.

4. Нападающий «Зенита» Малком вызван в олимпийскую сборную Бразилии.

5. УНИКС вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ, выиграв серию у «Зелёна-Гуры».

6. «Торонто» проиграл «Виннипегу», несмотря на гол и ассист Михеева.

7. Три европейских топ-клуба проявляют интерес к Руслану Малиновскому.

8. РФС провёл заседание по лицензированию. 11 клубов РПЛ получили лицензию УЕФА.

9. Беляева и Тимошинина завоевали золото ЧЕ в синхронных прыжках в воду с вышки.

10. Наставник «Баварии» Флик согласился возглавить «Шахтёр», но потом выбрал сборную Германии.

11. UFC впервые за 8 лет увеличит бонусы бойцам за выступления.

12. Стали известны детали контракта Агуэро с «Барселоной».