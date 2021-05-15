Лещук: в России всегда ругают за ошибки. Из-за этого у молодых игроков появляется страх

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук высказался о недоверии к молодым футболистам в российских клубах.



«Не особо понимал, когда нашей молодёжи совсем не давали шанса. А Шварц спокойно предоставил возможность ребятам, и они ей воспользовались, доказали, что ничем не хуже игроков, которые старше. Считаю, в российском футболе вообще надо больше доверять молодым, не бояться подключать их.



Почему в других наших клубах не так? В России менталитет немного другой, даже в академиях всегда просят результат здесь и сейчас. Сколько раз встречались с европейскими командами на юношеском уровне — от них всегда просили играть в футбол. И их тренер никогда не ругался из-за ошибок.



Считаю, это большая проблема в России, что у нас всегда ругают за ошибки. И неважно где — в футболе или в обычной школе. Вместо того чтобы подсказать, как надо, подбодрить. Из-за этого молодым в России тяжелее. Когда они выходят играть за основу в РПЛ, у них уже есть эта боязнь совершить ошибку, они скованны. И когда они всё-таки эту ошибку совершают, что неизбежно в принципе, тренер сразу же начинает им пихать. Молодой после этого запросто может потеряться.



Думаю, должна быть какая-то поддержка, причём с маленьких лет. Нужно не убивать личность, а давать играть, допускать ошибки, учиться правильно думать. Чтобы не было страха сделать что-то не так. К сожалению, у большинства ребят есть такая проблема», — приводит слова Лещука «Матч ТВ».

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