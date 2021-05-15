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Деспотович: «Рубин» стал бы чемпионом, если играл бы только на выезде

Деспотович: «Рубин» стал бы чемпионом, если играл бы только на выезде
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович поделился мнением об игре коллектива на выезде.

«Все думают, что дома надо во что бы то ни было выиграть, но это только пережимает команду. Не знаю, будем думать и в следующем сезоне выиграем больше домашних игр.

Но и на выезде выигрывать не легко, скажу, что это вообще-то тяжелее. Видел, что набрали 31 очко в гостевых играх. Наверное, стали бы чемпионами, если играли бы только на выезде.

Я надеюсь на болельщиков, потому что их приходит очень мало. При этом нужно сказать большое спасибо тем, кто оказывается на стадионе и поддерживает, но могут приходить ещё массовее. Потому что в сравнении с другими командами, которые находятся в верхней части турнирной таблицы это, честно говоря, очень мало», — цитирует Деспотовича «Спорт Бизнес Online».

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