Луис Суарес: переход в «Атлетико» стал для меня огромным испытанием во многих отношениях

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес высказался об уходе из «Барселоны».



«Мне нравятся вызовы. Переход в «Атлетико» стал для меня огромным испытанием во многих отношениях. В прошлом сезоне меня критиковали и говорили, что не видят меня в «Барселоне». Мне сказали, что я больше не могу соревноваться на высоком уровне. Это создало для меня новый индивидуальный вызов. Это побудило меня доказать, что я всё ещё отношусь к футбольной элите. Я воспринял этот вызов с большим энтузиазмом. Совсем не жалею о переходе в «Атлетико». Я взволнован и хочу продолжать работать в том же духе», — приводит слова Суареса Marca.



Суарес стал игроком «Атлетико» осенью 2020 года. В нынешнем сезоне 34-летний уругвайский футболист принял участие в 30 матчах чемпионата Испании, забил 19 голов и отдал три результативные передачи.

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