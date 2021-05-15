«Зенит» здесь ни при чём». Юран – о борьбе «Сочи» за медали РПЛ

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран поделился мнением о выступлении «Сочи» в розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.



«Насколько понимаю, «Сочи» финансирует частный спонсор. Поэтому эти параллели неуместны. Команда доказывает свою состоятельность игрой и имеет все шансы попасть в еврокубки. Да и руководству хочется не только вкладывать в клуб, но и получать прибыль за счёт выступления на международной арене. И «Зенит» здесь ни при чём.



У игроков наверняка есть бонусы за попадание в еврокубки. Это тоже немаловажная часть мотивации. В любом случае необходимо до конца отрабатывать свои контракты. А о следующем сезоне нужно думать после окончания нынешнего.



Думаю, спонсоры и тренерский штаб понимают, что команде нужно усиление для участия в еврокубках. Потому что наверняка захочется побороться за выход из группы. Не думаю, что в «Сочи» всё пустят на самотёк», — цитирует Юрана «RT на русском».

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