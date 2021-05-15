Якини: Кокорин работает в общей группе, но после двух травм ему нужно время

Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини рассказал о процессе восстановления нападающего Александра Кокорина.



«Кокорин работает в общей группе, но после двух травм ему нужно время. Посмотрим, что будет в течение пары дней», — цитирует Якини пресс-служба «Фиорентины» в своём «твиттере».



Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт 30-летнего форварда с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. В нынешнем сезоне Александр принял участие в трёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.



«Фиорентина» набрала 39 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Фиорентина» продлила серию без поражений до пяти матчей.

«Фиорентина» поделила очки с «Кальяри», Кокорин остался в запасе