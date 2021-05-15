Маттейс де Лигт: защита в Италии — это форма искусства

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт рассказал об особенностях игры в обороне в чемпионате Италии.
«В Италии мне пришлось привыкнуть к другому стиля футбола. Когда я играл за «Аякс», больше внимания уделялось конкретным нападающим, а теперь я должен смотреть и на зону. Дело в оценке лучшего варианта. Кьеллини — мастер в этом плане. У него большой опыт, я многому учусь у него. Защита в Италии — форма искусства, и это замечательно. Рад, что здесь я действительно могу показать, на что способен. Это было моей целью», — приводит слова де Лигта Football Italia.
«Ювентус» купил де Лигта летом 2019 года за € 85,5 млн. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 25 матчах итальянской Серии А, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. С 2017 года де Лигт вызывается в сборную Нидерландов.
- 15 мая 2021
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