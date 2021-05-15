Слуцкий: «Ротору» некуда отступать, как и «Рубину». Будет бескомпромиссный матч

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ротором».



«Это и для «Ротора», и для нас ключевая игра сезона. Думаю, будет максимально бескомпромиссный матч. Ключевая игра, и может быть хороший сезон при удачных раскладах. Думаю, все получат удовольствие от заключительной встречи сезона.



Две последние игры «Ротор» провёл на принципиально ином уровне, чем они играли до этого. Победили «Ахмат», проиграли «Сочи» уже в самой концовке в равной напряжённой борьбе, имея моменты. Поэтому отступать им некуда, как и нам.



Дело не столько в еврокубках, в которые мы можем попасть. Дело в том, что в карьере и футболистов, и тренеров не бывает большого количества успешных сезонов. А сезон — это всё-таки целый прожитый год. По футбольным меркам это большое расстояние. У нас есть все шансы завершить его на мажорной ноте. Естественно, мы попытаемся этим шансом воспользоваться.



У нас ещё есть запас времени, поэтому пока мы надеемся на всех, но посмотрим, кто сможет принять участие в игре, а кто — нет», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».

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