Давид Алаба приобрёл долю акций родного клуба, чтобы спасти его от банкротства
Защитник «Баварии» и сборной Австрии Давид Алаба оказал финансовую поддержку своему родному клубу, венской «Аустрии», сообщает kurier.at.
По информации источника, австрийский футболист приобрёл два процента акций клуба, который находится на грани банкротства. В общей сложности Алаба заплатил € 500 тыс. Ожидается, что данное вложение поможет «Аустрии» привлечь новых инвесторов.
Напомним, Алаба играл за молодёжные команды «Аустрии» с 2002 по 2008 год, после чего стал игроком юношеской команды мюнхенской «Баварии». Ранее стало известно, что Алаба покинет «Баварию» по окончании текущего сезона. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 43 матчах за мюнхенский клуб во всех турнирах, забил два гола и отдал шесть результативных передач.
Алаба: не совсем понимаю, что ухожу из «Баварии». Мне необходимо выйти из зоны комфорта
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