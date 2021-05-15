Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Давид Алаба приобрёл долю акций родного клуба, чтобы спасти его от банкротства

Давид Алаба приобрёл долю акций родного клуба, чтобы спасти его от банкротства
Футбол / Германия 0

Защитник «Баварии» и сборной Австрии Давид Алаба оказал финансовую поддержку своему родному клубу, венской «Аустрии», сообщает kurier.at.

По информации источника, австрийский футболист приобрёл два процента акций клуба, который находится на грани банкротства. В общей сложности Алаба заплатил € 500 тыс. Ожидается, что данное вложение поможет «Аустрии» привлечь новых инвесторов.

Напомним, Алаба играл за молодёжные команды «Аустрии» с 2002 по 2008 год, после чего стал игроком юношеской команды мюнхенской «Баварии». Ранее стало известно, что Алаба покинет «Баварию» по окончании текущего сезона. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 43 матчах за мюнхенский клуб во всех турнирах, забил два гола и отдал шесть результативных передач.

Алаба: не совсем понимаю, что ухожу из «Баварии». Мне необходимо выйти из зоны комфорта
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021