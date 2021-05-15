С. Бакаев: матч с «Ротором» будет одним из самых тяжёлых в чемпионате

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев поделился ожиданиями от матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ротором».
«Подготовка проходит в штатном режиме, ничего не поменялось. Думаю, подготовились хорошо. Игра покажет. «Ротор» борется за выживание. Безусловно, будет сложный матч, они приедут биться. В любом случае это будет один из самых тяжёлых матчей в нашем чемпионате для нас.
Каждый день ждал, следил за решениями КДК. Но был уверен, что отменят жёлтую карточку. После того как мне эту жёлтую дали, сказал в раздевалке, что я её не заслуживал. Сказал, что нужно подать апелляцию. Очевидное решение, очень рад, что смогу помочь команде в решающем матче.
Эмоции только положительные, надо просто выходить сейчас и делать всё для того, чтобы победить. А там уже дальше посмотрим», — цитирует Бакаева пресс-служба «Рубина».
- 15 мая 2021
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