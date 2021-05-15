Источник: Артета останется в «Арсенале». Руководство обсуждает с ним новые трансферы

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета останется в клубе на следующий сезон. Руководство полностью поддерживает испанского специалиста и уже начало с ним обсуждение летней трансферной кампании, сообщает спортивный журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».



«Арсенал» набрал 55 очков и занимает восьмое место в английской Премьер-лиге. «Канониры» отстают от пятого места (дающего право выступить в Лиге Европы в следующем сезоне) на три очка, однако у всех команд, располагающихся на местах с пятого по седьмое, есть один матч в запасе.



Кроме того, «канониры» не попадут в Лигу чемпионов пятый сезон подряд. В последний раз «Арсенал» занял место в топ-4 АПЛ по итогам сезона-2015/2016. Тогда команда, возглавляемая Арсеном Венгером, стала второй, уступив только «Лестеру».

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