Де Лигт: то, как Роналду мотивирован в 36 лет, — это просто фантастика

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт поделился мнением о нападающем туринской команды Криштиану Роналду.



«То, как Криштиану Роналду живёт спортом, держит себя в форме, и то, как он мотивирован в 36 лет, — это просто фантастика. То же самое могу сказать и о Кьеллини, и о Буффоне в его 43 года. Все они настоящие профессионалы», — приводит слова де Лигта Football Italia.



Напомним, Роналду выступает в составе «Ювентуса» с 2018 года, перейдя в итальянский клуб из мадридского «Реала» за € 117 млн. Контракт Роналду с туринским клубом действует до лета 2022 года. В нынешнем сезоне 36-летний португальский футболист принял участие в 32 матчах итальянской Серии А, забил 28 голов и отдал три результативные передачи.

Маттейс де Лигт: защита в Италии — это форма искусства