Экс-помощник Манчини: оценку игре Кокорина можно будет давать лишь в следующем сезоне

Анджело Грегуччи, экс-помощник бывшего главного тренера «Зенита» Роберто Манчини, поделился мнением об игре нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.



«Оценку игре Кокорина можно будет давать лишь в следующем сезоне. Надеюсь, он сможет полностью восстановиться и опыт, который он получил за это время, ему поможет.



Какие-то выводы можно будет делать в грядущей кампании, когда Кокорин осознает, что здешний футбол отличается от российского. Для тех, кто приезжает из-за границы, понять итальянский футбол бывает трудно, но если талант у игрока есть — он проявится.



Кокорин живёт в чудесном городке, которым является Флоренция. Там ему предоставляется шанс построить отличную карьеру и набраться великолепных впечатлений», — цитирует Грегуччи Tuttomercatoweb со ссылкой на TMW Radio.

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