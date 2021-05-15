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Луческу обсудит с Суркисом повышение зарплат молодым украинским игрокам киевского «Динамо»

Луческу обсудит с Суркисом повышение зарплат молодым украинским игрокам киевского «Динамо»
Футбол / Прочие турниры 0

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу пока не ушёл в отпуск, а остался на несколько дней в Киеве, сообщает meta-ratings.com.ua.

По информации источника, Луческу планирует провести несколько встреч с президентом клуба Игорем Суркисом. На встречах будут обсуждаться планы команды на межсезонье, а также вопрос повышения зарплат молодым игрокам клуба с украинским паспортом. Отмечается, что по ходу сезона футболисты поднимали этот вопрос.

Напомним, «Динамо» досрочно выиграло текущий чемпионат после разгромной победы над командой «Ингулец» в матче 23-го тура. Встреча проходила на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве и завершилась со счётом 5:0. Последний раз «Динамо» выигрывало чемпионат Украины в сезоне-2015/2016. Это шестнадцатый трофей в истории клуба.

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