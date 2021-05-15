Стала известна причина, по которой Гулиев длительное время не играл за «Спартак»

Полузащитник Аяз Гулиев, недавно расторгнувший контракт со «Спартаком», с лета прошлого года восстанавливался от тяжёлой болезни лёгких. Об этом «Чемпионату» рассказали два источника, несвязанные друг с другом.



«Болезнь такая, что непонятно, откуда берётся. Но это лёгкие – он уже летом даже тренироваться не мог», – добавил собеседник «Чемпионата».



При этом зимой Гулиев приезжал в Дубай на сбор команды, где был заметен лишний вес полузащитника. Эта проблема связана с особыми препаратами, которые футболист должен был принимать для борьбы с болезнью лёгких: лекарства стимулировали набор веса. Несмотря на то, что Гулиев не играл за «Спартак» и «Спартак-2» в этом сезоне, он проводил индивидуальные тренировки с физиотерапевтом.

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