Стала известна причина, по которой Гулиев длительное время не играл за «Спартак»
Полузащитник Аяз Гулиев, недавно расторгнувший контракт со «Спартаком», с лета прошлого года восстанавливался от тяжёлой болезни лёгких. Об этом «Чемпионату» рассказали два источника, несвязанные друг с другом.
«Болезнь такая, что непонятно, откуда берётся. Но это лёгкие – он уже летом даже тренироваться не мог», – добавил собеседник «Чемпионата».
При этом зимой Гулиев приезжал в Дубай на сбор команды, где был заметен лишний вес полузащитника. Эта проблема связана с особыми препаратами, которые футболист должен был принимать для борьбы с болезнью лёгких: лекарства стимулировали набор веса. Несмотря на то, что Гулиев не играл за «Спартак» и «Спартак-2» в этом сезоне, он проводил индивидуальные тренировки с физиотерапевтом.
«Такая болезнь, что он даже не мог тренироваться». Трагичная судьба Гулиева в «Спартаке»
Возвращение любимца Федуна в родной клуб получилось печальным.
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