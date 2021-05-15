Вячеслав Грозный: по характеру «Ахмат» напоминает «Атлетик» из Бильбао и «Реал Сосьедад»

Бывший тренер «Спартака» и «Ахмата» Вячеслав Грозный поделился ожиданиями от матча 30-го Российской Премьер-Лиги состоится завтра, 16 мая.



«Оба клуба для меня очень дороги, и симпатии разделены примерно поровну. В России болею только за эти две команды. Я спартаковец, но работал с «Ахматом», и даже мой первый матч во главе команды из Грозного в 2008 году, так сложилось, был против «Спартака». Клуб из Чечни тогда победил со счётом 3:1, но я был благодарен за поддержку всем болельщикам и аплодировал обеим трибунам.



Могу с уверенностью сказать, что в грядущем матче будет много борьбы. И для «Спартака», и для «Ахмата» матч принципиален. Ожидаю много борьбы, много прессинга со стороны футболистов «Ахмата». Талалаев попробует нейтрализовать игроков группы атаки москвичей. Для этого потребуется выполнять огромный объём черновой работы.



Не понаслышке знаю дух команды из Грозного. Ты можешь уступить по счёту, но не имеешь права проигрывать единоборства, ты должен показывать характер, биться в каждом эпизоде. Даже если команда проиграет, болельщики стоя будут аплодировать футболистам. Там ценят, если человек профессионально и честно делает свое дело. По характеру команда напоминает «Атлетик» из Бильбао или «Реал Сосьедад» — баскские команды, где много своих воспитанников», — приводит слова Грозного «Матч ТВ».

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