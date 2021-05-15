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«Оренбург» не сыграет в РПЛ в следующем сезоне

«Оренбург» не сыграет в РПЛ в следующем сезоне
Футбол / РПЛ 0

«Оренбург» не примет участия в розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Об этом свидетельствует публикация РФС об итогах Бюро Исполкома союза.

Накануне состоялось заседание Бюро Исполкома РФС, на котором было принято решение утвердить регламент переходных (стыковых) матчей между командами клубов РПЛ и ФНЛ сезона-2020/2021.

«Если Лицензию РФС 1 не получает клуб, занявший 1-е или 2-е место в ФНЛ, то матчи с командами, закончившими сезон на 13-м месте в РПЛ и 3-м в ФНЛ, не проводятся – они автоматически получают право на игру в высшей лиге (при условии получения лицензии). Играют только один матч – 14-е место с 4-м», — говорится в регламенте переходных (стыковых) матчей между командами клубов РПЛ и ФНЛ сезона-2020/2021.

Ранее состоялось заседание апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования футбольных клубов. Комитет принял решение выдать лицензии РФС 1 футбольным клубам «Крылья Советов», «Балтика» и «Торпедо». Апелляции «Оренбурга» и «Алании» удовлетворены не были.

Девять клубов получили лицензии для участия в ФНЛ. Среди них «Алания» и «Оренбург»
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