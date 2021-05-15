Хавбека «Спартака-2» увезли на скорой после попадания мячом в лицо

В матче 42-го тура Футбольной национальной лиги «Спартак-2» принимает «Чертаново». Встреча в эти минуты проходит на четвёртом поле академии «Спартак» имени Ф. Черенкова в Москве. К перерыву счёт равный — 1:1.



На 10-й минуте встречи произошёл неприятный инцидент. После попадания мячом в лицо полузащитник московской команды Даниил Денисов покинул поле на машине скорой помощи. Степень тяжести повреждения пока неизвестна.

В нынешнем сезоне Денисов принял участие в 33 матчах Футбольной национальной лиги и отдал 1 результативную передачу.

Московский «Спартак-2» в 41 матче набрал 46 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021. «Чертаново» (27) располагается на 21-м месте.