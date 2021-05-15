Стыковых матчей между РПЛ и ФНЛ в сезоне-2020/2021 не будет

Вчера, 14 мая, состоялось заседание бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС), на котором был утверждён регламент переходных (стыковых) матчей между командами клубов РПЛ и ФНЛ сезона-2020/2021. Согласно регламенту, клубы РПЛ и ФНЛ не будут проводить стыковые матчи по итогам нынешнего сезона.

«Если лицензию не получают два клуба из тех, кто занял 13-е и 14-е места в РПЛ, 1-4-е места в ФНЛ, то право на участие в высшей лиге без проведения стыковых матчей получают оставшиеся четыре клуба, получившие лицензию», — говорится в тексте регламента, приведённом на официальном сайте РФС.

В следующем розыгрыше РПЛ примут участие «Крылья Советов» и «Нижний Новгород». Клубы, которые займут 13-е и 14-е места в Российской Премьер-Лиге, сохранят прописку в высшем дивизионе страны.