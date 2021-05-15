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Аджоев: как я понимаю, стыковых матчей не будет. Это хорошая новость для «Арсенала»

Аджоев: как я понимаю, стыковых матчей не будет. Это хорошая новость для «Арсенала»
Футбол / РПЛ 0

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал отсутствие стыковых матчей между клубами Российской Премьер-Лиги и Футбольной национальной лиги в сезоне-2020/2021.

«Честно говоря, ещё не видел результаты матчей ФНЛ. Если я правильно понимаю, стыковых матчей не будет — это хорошая новость для «Арсенала». Больше ничего не могу сказать, всё остальное — после завтрашней игры», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, в следующем розыгрыше РПЛ примут участие «Крылья Советов» и «Нижний Новгород». Стыковых матчей между РПЛ и ФНЛ в сезоне-2020/2021 не будет. Клубы, которые займут 13-е и 14-е места в Российской Премьер-Лиге, сохранят прописку в высшем дивизионе страны.

Определились команды ФНЛ, которые сыграют в РПЛ в сезоне-2021/2022
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