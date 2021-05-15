Аджоев: как я понимаю, стыковых матчей не будет. Это хорошая новость для «Арсенала»
Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал отсутствие стыковых матчей между клубами Российской Премьер-Лиги и Футбольной национальной лиги в сезоне-2020/2021.
«Честно говоря, ещё не видел результаты матчей ФНЛ. Если я правильно понимаю, стыковых матчей не будет — это хорошая новость для «Арсенала». Больше ничего не могу сказать, всё остальное — после завтрашней игры», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Напомним, в следующем розыгрыше РПЛ примут участие «Крылья Советов» и «Нижний Новгород». Стыковых матчей между РПЛ и ФНЛ в сезоне-2020/2021 не будет. Клубы, которые займут 13-е и 14-е места в Российской Премьер-Лиге, сохранят прописку в высшем дивизионе страны.
Определились команды ФНЛ, которые сыграют в РПЛ в сезоне-2021/2022
Рекомендуем вам
- 15 мая 2021
-
16:14
-
16:10
-
16:08
-
15:42
-
15:41
-
15:38
-
15:37
-
15:35
-
15:31
-
15:18
-
15:06
-
15:03
-
15:02
-
14:55
-
14:53
-
14:52
-
14:44
-
14:43
-
14:33
-
14:26
-
13:55
-
13:45
-
13:40
-
13:32
-
13:18
-
13:03
-
12:57
-
12:42
-
12:42
-
12:41
-
12:21
-
12:03
-
11:40
-
11:30
-
11:03
Партнерский контент
Рекомендуем вам