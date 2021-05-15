«Алания» на выезде обыграла «СКА-Хабаровск» и заняла четвёртое место в ФНЛ

В матче 42-го тура Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» принимал владикавказскую «Аланию». Встреча прошла на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
На 13-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «СКА-Хабаровска», однако игрок «Алании» Бетраз Хадарцев не сумел его реализовать. На 38-й минуте Хадарцев также пробил с пенальти, однако на этот раз оказался удачливее и открыл счёт. На 67-й минуте встречи форвард хабаровчан Юрий Першин сравнял счёт. На 88-й минуте хавбек гостей Хетаг Хосонов установил итоговый счёт встречи.
«Алания» набрала 77 очков и заняла четвёртое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «СКА-Хабаровск» (60) расположился на 11-м месте. Напомним, «Алания» не получила лицензию, дающую право на выступление в РПЛ.
- 15 мая 2021
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