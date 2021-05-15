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«Алания» на выезде обыграла «СКА-Хабаровск» и заняла четвёртое место в ФНЛ

«Алания» на выезде обыграла «СКА-Хабаровск» и заняла четвёртое место в ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 42-го тура Футбольной национальной лиги «СКА-Хабаровск» принимал владикавказскую «Аланию». Встреча прошла на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 13-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «СКА-Хабаровска», однако игрок «Алании» Бетраз Хадарцев не сумел его реализовать. На 38-й минуте Хадарцев также пробил с пенальти, однако на этот раз оказался удачливее и открыл счёт. На 67-й минуте встречи форвард хабаровчан Юрий Першин сравнял счёт. На 88-й минуте хавбек гостей Хетаг Хосонов установил итоговый счёт встречи.

«Алания» набрала 77 очков и заняла четвёртое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «СКА-Хабаровск» (60) расположился на 11-м месте. Напомним, «Алания» не получила лицензию, дающую право на выступление в РПЛ.

ФНЛ - Первый дивизион. 42-й тур
15 мая 2021, суббота. 13:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
1 : 2
Алания
Владикавказ
0:1 Хадарцев – 38' (пен)   1:1 Першин – 67'   1:2 Хосонов – 88'
Удаления: нет / Хадарцев – 57'
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