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«Крылья Советов» на выезде обыграли «Балтику», «Торпедо» уступило «Шиннику»

«Крылья Советов» на выезде обыграли «Балтику», «Торпедо» уступило «Шиннику»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 42-го тура Футбольной национальной лиги «Балтика» принимала самарские «Крылья Советов». Встреча прошла на стадионе «Калининград» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол на 19-й минуте встречи забил нападающий «Крыльев Советов» Егор Голенков.

В других матчах заключительного тура ФНЛ «Енисей» дома обыграл омский «Иртыш» со счётом 2:1, «Оренбург» оказался сильнее брянского «Динамо» (3:2), а московское «Торпедо» уступило ярославскому «Шиннику» (0:1).

Напомним, в следующем розыгрыше РПЛ из нынешних клубов ФНЛ примут участие «Крылья Советов» и «Нижний Новгород». Стыковых матчей между РПЛ и ФНЛ в сезоне-2020/2021 не будет. Клубы, которые займут 13-е и 14-е места в Российской Премьер-Лиге, сохранят прописку в высшем дивизионе страны.

ФНЛ - Первый дивизион. 42-й тур
15 мая 2021, суббота. 13:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Голенков – 19'
ФНЛ - Первый дивизион. 42-й тур
15 мая 2021, суббота. 13:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
2 : 1
Иртыш
Омск
1:0 Иванов – 36'   1:1 Коршунов – 58'   2:1 Раздорских – 80'
ФНЛ - Первый дивизион. 42-й тур
15 мая 2021, суббота. 13:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
3 : 2
Динамо-Брянск
Брянск
1:0 Козлов – 7'   2:0 Капленко – 46'   2:1 Чиркин – 52'   3:1 Скворцов – 89' (пен)   3:2 Дрогунов – 90+4'
Удаления: нет / Васильев – 84'
ФНЛ - Первый дивизион. 42-й тур
15 мая 2021, суббота. 13:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
0 : 1
Шинник
Ярославль
0:1 Самойлов – 66'
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