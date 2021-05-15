«Крылья Советов» на выезде обыграли «Балтику», «Торпедо» уступило «Шиннику»

В матче 42-го тура Футбольной национальной лиги «Балтика» принимала самарские «Крылья Советов». Встреча прошла на стадионе «Калининград» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.



Единственный гол на 19-й минуте встречи забил нападающий «Крыльев Советов» Егор Голенков.



В других матчах заключительного тура ФНЛ «Енисей» дома обыграл омский «Иртыш» со счётом 2:1, «Оренбург» оказался сильнее брянского «Динамо» (3:2), а московское «Торпедо» уступило ярославскому «Шиннику» (0:1).

Напомним, в следующем розыгрыше РПЛ из нынешних клубов ФНЛ примут участие «Крылья Советов» и «Нижний Новгород». Стыковых матчей между РПЛ и ФНЛ в сезоне-2020/2021 не будет. Клубы, которые займут 13-е и 14-е места в Российской Премьер-Лиге, сохранят прописку в высшем дивизионе страны.