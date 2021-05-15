«Мне очень обидно». Гендиректор «Балтики» — о решении РФС отменить стыки

Генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев прокомментировал решение РФС отменить стыки между представителями Российской Премьер-Лиги и Футбольной национальной лиги.



«Мы надеялись, что регламент пересмотрят и дадут нам сыграть в стыковых матчах. Но это их решение. Мне очень обидно. Это субъективное решение. Тем клубам, которые выше нас, ещё обиднее. Но ничего не сделать. Хотя мне очень обидно, что решение такое», — сказал Качукаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, определился список команд Футбольной национальной лиги, которые сыграют в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2021/2022. В следующем розыгрыше примут участие «Крылья Советов» и «Нижний Новгород». Стыковых матчей между РПЛ и ФНЛ в сезоне-2020/2021 не будет. Клубы, которые займут 13-е и 14-е места в РПЛ, сохранят прописку в Российской Премьер-Лиге.

Определились команды ФНЛ, которые сыграют в РПЛ в сезоне-2021/2022