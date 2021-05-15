Алексей Миранчук — в стартовом составе «Аталанты» на матч Серии А с «Дженоа»
Стали известны стартовые составы «Дженоа» и «Аталанты» на матч 37-го тура итальянской Серии А. Встреча пройдёт на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.
«Дженоа»: Маркетти, Радованович, Мазиелло, Онгене, Гильоне, Зайц, Ровелла, Мелегони, Кассата, Дестро, Пьяца.
«Аталанта»: Голлини, Толой, Ромеро, Джимсити, Хатебур, де Рон, Фройлер, Госенс, Малиновский, Миранчук, Сапата.
«Аталанта» в 36 матчах набрала 75 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2020/2021. «Дженоа» (39) идёт на 14-м месте. Чемпионом страны досрочно стал «Интер».
Напомним, Алексей Миранчук в нынешнем сезоне провёл 23 матча в итальянской Серии А, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
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