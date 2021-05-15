Вратарь «Чертаново» забил головой в ворота «Спартака-2» после подачи со штрафного

В матче 42-го тура Футбольной национальной лиги «Спартак-2» принимал «Чертаново». Встреча прошла на четвёртом поле академии «Спартак» имени Ф. Черенкова в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.



В компенсированное время встречи, на 93-й минуте, голкипер «Чертаново» Александр Радионов пришёл в штрафную площадь соперника и забил гол головой после подачи со штрафного.



«Спартак-2» набрал 49 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Футбольной национальной Лиги сезона-2020/2021. «Чертаново» (27) — на 21-м месте. Напомним, в следующем розыгрыше РПЛ примут участие «Крылья Советов» и «Нижний Новгород». Стыковых матчей между РПЛ и ФНЛ в сезоне-2020/2021 не будет. Клубы, которые займут 13-е и 14-е места в Российской Премьер-Лиге, сохранят прописку в высшем дивизионе страны.