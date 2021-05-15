Златан Ибрагимович пропустит Евро-2020 из-за травмы

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон сообщил, что нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не сыграет на предстоящем чемпионате Европы из-за травмы.



«Я разговаривал со Златаном, который, к сожалению, сказал мне, что травма не позволит ему участвовать в Евро-2020 этим летом. Конечно, это печальная новость как для Златана, так и для нас. Надеюсь, что он вернётся на поле как можно скорее», — приводит слова Андерссона Football Italia.

Напомним, Ибрагимович получил повреждение и был заменён в матче 35-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом» (3:0). Позже стало известно, что форвард больше не выйдет на поле в текущем сезоне. В нынешнем сезоне 39-летний форвард принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, забил 15 голов (три — с пенальти) и отдал две результативные передачи.