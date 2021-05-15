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Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч Серии А с «Наполи»

Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч Серии А с «Наполи»
Футбол / Италия 0

«Фиорентина» опубликовала заявку на матч 37-го тура итальянской Серии А с «Наполи». В список, состоящий из 23 футболистов, попал российский нападающий Александр Кокорин.

Заявка «Фиорентины»: Терраччиано, Дронговский, Игор Жулио, Венути, Баррека, Бираги, Бонавентура, Касерес, Кальехон, Кастровилли, Амрабат, Эйссерик, Куаме, Кокорин, Миленкович, Куарта, Пульгар, Рибери, Монтьель, Макси Оливера, Пеццелла, Валеро Борха, Влахович.

Матч 37-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Наполи» состоится завтра, 16 мая, на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Начало встречи — в 13:30 мск. «Наполи» в 36 матчах набрал 73 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Фиорентина» (39) — на 13-м месте.

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