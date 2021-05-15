Глава «Оренбурга»: обращение в CAS? Мне надо посоветоваться с губернатором области

Глава «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал о возможном обращении клуба в спортивный арбитражный суд.
«Что касается обращения в CAS, то тут мне надо посоветоваться с губернатором области. Деньги надо разумно тратить. Я бы пошёл судиться, но не за «Оренбург» – за наш футбол. До Урала осталось четыре клуба, остальное убили. А дальше что? Главное – циркуляры написать. Такого нет нигде, кроме России. Но так ведь нельзя», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Напомним, «Оренбургу» не выдали лицензию на участие в Российской Премьер-Лиге из-за слишком малой вместимости домашнего стадиона клуба. Клуб подал апелляцию в Российский футбольный союз, но её отклонили. Команда не примет участия в розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
- 15 мая 2021
-
17:39
-
17:34
-
17:21
-
17:16
-
17:13
-
17:11
-
16:49
-
16:46
-
16:39
-
16:14
-
16:10
-
16:08
-
15:42
-
15:41
-
15:38
-
15:37
-
15:35
-
15:31
-
15:18
-
15:06
-
15:03
-
15:02
-
14:55
-
14:53
-
14:52
-
14:44
-
14:43
-
14:33
-
14:26
-
13:55
-
13:45
-
13:40
-
13:32
-
13:18
-
13:03