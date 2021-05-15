Глава «Оренбурга»: обращение в CAS? Мне надо посоветоваться с губернатором области

Глава «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал о возможном обращении клуба в спортивный арбитражный суд.



«Что касается обращения в CAS, то тут мне надо посоветоваться с губернатором области. Деньги надо разумно тратить. Я бы пошёл судиться, но не за «Оренбург» – за наш футбол. До Урала осталось четыре клуба, остальное убили. А дальше что? Главное – циркуляры написать. Такого нет нигде, кроме России. Но так ведь нельзя», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Напомним, «Оренбургу» не выдали лицензию на участие в Российской Премьер-Лиге из-за слишком малой вместимости домашнего стадиона клуба. Клуб подал апелляцию в Российский футбольный союз, но её отклонили. Команда не примет участия в розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

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