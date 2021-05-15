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«Аталанта» обыграла «Дженоа». Шомуродов отметился дублем, Миранчук — ассистом

«Аталанта» обыграла «Дженоа». Шомуродов отметился дублем, Миранчук — ассистом
Футбол / Италия 0

В матче 37-го тура итальянской Серии А «Дженоа» проиграла «Аталанте». Встреча проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

На 9-й минуте счёт открыл Дуван Сапата, ему ассистировал Руслан Малиновский. На 26-й минуте Малиновский с передачи Сапаты забил второй гол «Аталанты». Защитник Робин Госенс довёл счёт до разгромного, голевую передачу отдал Ханс Хатебур.

В начале второго тайма форвард «Дженоа» Эльдор Шомуродов отыграл один мяч. На 51-й минуте забил хавбек «Аталанты» Марио Пашалич, ему ассистировал российский полузащитник Алексей Миранчук. На 67-й минуте Горан Пандев реализовал пенальти. На 84-й минуте Шомуродов оформил дубль, Панев отдал результативный пас.

«Аталанта» в 37 матчах набрала 78 очков и занимает второе место в таблице Серии А. «Дженоа» (39) — 14-я.

Италия - Серия А. 37-й тур
15 мая 2021, суббота. 16:00 МСК
Дженоа
Генуя
Окончен
3 : 4
Аталанта
Бергамо
0:1 Сапата – 9'   0:2 Малиновский – 26'   0:3 Госенс – 44'   1:3 Шомуродов – 48'   1:4 Пашалич – 51'   2:4 Пандев – 67' (пен)   3:4 Шомуродов – 84'
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