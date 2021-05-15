«Аталанта» обыграла «Дженоа». Шомуродов отметился дублем, Миранчук — ассистом

В матче 37-го тура итальянской Серии А «Дженоа» проиграла «Аталанте». Встреча проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

На 9-й минуте счёт открыл Дуван Сапата, ему ассистировал Руслан Малиновский. На 26-й минуте Малиновский с передачи Сапаты забил второй гол «Аталанты». Защитник Робин Госенс довёл счёт до разгромного, голевую передачу отдал Ханс Хатебур.

В начале второго тайма форвард «Дженоа» Эльдор Шомуродов отыграл один мяч. На 51-й минуте забил хавбек «Аталанты» Марио Пашалич, ему ассистировал российский полузащитник Алексей Миранчук. На 67-й минуте Горан Пандев реализовал пенальти. На 84-й минуте Шомуродов оформил дубль, Панев отдал результативный пас.

«Аталанта» в 37 матчах набрала 78 очков и занимает второе место в таблице Серии А. «Дженоа» (39) — 14-я.