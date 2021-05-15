Головин: думаю, это мой лучший сезон. Не могу объяснить почему

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин поделился мнением о своём выступлении за клуб в нынешнем сезоне.

«Чувствую себя хорошо, на 100% готов к последним трём матчам сезона. На старте сезона мне не повезло. Впервые в карьере я получил такую ​​длительную травму. Было трудное время. Но у меня был шанс вернуться и отлично играть. С тех пор, как я восстановился после травмы, хорошо поработал. Я мотивирован на следующие три матча.



Это мой лучший сезон? Думаю, да. Я не могу объяснить почему. Персонал клуба делает отличную работу, и я очень рад развиваться в команде, которая хорошо играет в футбол», — приводит слова Головина пресс-служба «Монако».

В этом сезоне Головин провёл за «Монако» во всех турнирах 23 матча, забил пять голов и отдал восемь результативных передач.