Головин: думаю, это мой лучший сезон. Не могу объяснить почему

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин поделился мнением о своём выступлении за клуб в нынешнем сезоне.
«Чувствую себя хорошо, на 100% готов к последним трём матчам сезона. На старте сезона мне не повезло. Впервые в карьере я получил такую длительную травму. Было трудное время. Но у меня был шанс вернуться и отлично играть. С тех пор, как я восстановился после травмы, хорошо поработал. Я мотивирован на следующие три матча.
Это мой лучший сезон? Думаю, да. Я не могу объяснить почему. Персонал клуба делает отличную работу, и я очень рад развиваться в команде, которая хорошо играет в футбол», — приводит слова Головина пресс-служба «Монако».
В этом сезоне Головин провёл за «Монако» во всех турнирах 23 матча, забил пять голов и отдал восемь результативных передач.
- 15 мая 2021
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