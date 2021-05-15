Зидан — про слухи об уходе из клуба: может случиться что угодно, потому что это «Реал»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба.



«Я не ухожу, потому что это было бы слишком легко. Нет, бывают моменты, когда ты должен остаться, а бывают, когда всё окончено и тебе нужно уходить. Извините, я знаю, то, что я говорю — скучно, но это правда. Я не знаю, что произойдёт. Завтра у нас игра. После этого может случиться что угодно, потому что это мадридский «Реал». Я не думаю о прошлом или будущем, предпочитаю жить настоящим», — приводит слова Зидана ESPN.



Ранее сообщалось, что, по информации ряда источников, 48-летний специалист хочет уйти из «Реала», так как морально и физически устал от напряжения. Тренер хотел покинуть клуб вне зависимости от того, станут «сливочные» чемпионами Испании или нет.

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