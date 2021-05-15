Главный тренер «Динамо» Шварц входит в список кандидатов на пост наставника «Шальке»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц может возглавить «Шальке-04».
Как сообщает издание Bild, 42-летний немецкий специалист является одним из кандидатов на пост наставника гельзенкирхенского клуба. Среди прочих кандидатур называются: Доменико Тедеско, который становится свободным агентом после истечения контракта со «Спартаком», Бруно Лаббадия (без работы) и Штефан Ляйтль («Гройтер Фюрт»).
В настоящий момент главным тренером «Шальке-04» является Димитриос Граммозис, возглавивший клуб в марте. Он стал четвёртым наставником команды в течение сезона, после Давида Вагнера, Мануэля Баума и Кристиана Гросса. «Шальке-04» лишился шансов на сохранение места в первой немецкой Бундеслиге.
Контракт Шварца с «Динамо» действует до июня 2022 года.
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