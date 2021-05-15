Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Главный тренер «Динамо» Шварц входит в список кандидатов на пост наставника «Шальке»

Главный тренер «Динамо» Шварц входит в список кандидатов на пост наставника «Шальке»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц может возглавить «Шальке-04».

Как сообщает издание Bild, 42-летний немецкий специалист является одним из кандидатов на пост наставника гельзенкирхенского клуба. Среди прочих кандидатур называются: Доменико Тедеско, который становится свободным агентом после истечения контракта со «Спартаком», Бруно Лаббадия (без работы) и Штефан Ляйтль («Гройтер Фюрт»).

В настоящий момент главным тренером «Шальке-04» является Димитриос Граммозис, возглавивший клуб в марте. Он стал четвёртым наставником команды в течение сезона, после Давида Вагнера, Мануэля Баума и Кристиана Гросса. «Шальке-04» лишился шансов на сохранение места в первой немецкой Бундеслиге.

Контракт Шварца с «Динамо» действует до июня 2022 года.

Шварц: мы разочарованы, что не попали в еврокубки. Есть объяснение — у нас молодая команда
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021