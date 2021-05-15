«Нас в ФНЛ, а мы крепчаем». «Оренбург» предложил новый дизайн футболок

Пресс-служба «Оренбурга» в «Твиттере» показала фото нового дизайна футболок с надписью «Нас в ФНЛ, а мы крепчаем».

«Как вам такой дизайн футболки? Вроде неплохо? Запускаем в производство?» — говорится в сообщении.

До этого «Оренбург» потроллил «Нижний Новгород» в поздравлении с выходом в РПЛ, сделав для нижегородцев «победную фотку».

«Оренбург» не получил лицензию РФС 1. Вместо оренбуржцев в розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 примет участие «Нижний Новгород».



Ранее состоялось заседание апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования футбольных клубов. Комитет принял решение выдать лицензии РФС 1 футбольным клубам «Крылья Советов», «Балтика» и «Торпедо». Апелляции «Оренбурга» и «Алании» удовлетворены не были.